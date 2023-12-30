Полярне сяйво у Кіровоградській області

Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво 5 листопада. Після 19:00 небо на декілька хвилин стало яскраво-червоного забарвлення. Спершу очевидці думали, що це наслідки вибуху.

Північне сяйво біля міста Новомиргород Кіровоградської області. 5 листопада 2023 рік. Фото: Facebook/Marina Marinena

Те, що це полярне сяйво, Суспільному підтвердив науковий керівник секції "Астрономія" Кіровоградської Малої академії наук Вадим Лефтор. "За певних збігів обставин, якщо спалах на сонці був достатньо великий, і кількість частинок, які викинуло сонце, досягла нашої магнітосфери, то таке явище можуть спостерігати навіть в Україні".

Весняний паводок у Кіровоградській області

Навесні 2023 року вода в Дніпрі піднялася через танення снігів у Білорусі та Росії, розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту Кіровоградської області Володимир Слінченко. У Світловодській і Онуфріївській громадах через паводок були затоплені пляжі, галявини, пасовища, дороги й дачі.

Востаннє подібне підтоплення було півстоліття тому, розповів Суспільному голова Світловодської громади Андрій Маліцький.

Паводок у Світловодській громаді. Фото: Суспільне Кропивницький

Екстрені служби звітували про готовність до евакуації місцевих жителів, проте це не знадобилось. Рятувальники надали допомогу одній жінці – її переправили на човні з дачного будинку. Ніхто внаслідок надзвичайної ситуації не травмувався та не загинув.

Аномально теплий Новий 2024 рік у Кіровоградській області

На новорічні свята в регіоні спостерігають аномально теплу погоду. Температура повітря вдень сягає 10° тепла. За інформацією працівниці обласного центру з гідрометеорології Валентини Лазаревої, температура на 4,6° вище норми, вона мала би бути 4,3° морозу. "Така аномально тепла погода утримається на території Кіровоградської області до 4 січня", – сказала Валентина Лазарева.

Місто Кропивницький. Грудень 2023 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

1 січня 2023 року на Кіровоградщині зафіксували температурний рекорд. Цього дня температура повітря по області складала від 9 до 12 градусів тепла. Найвища була у Гайвороні – 15,5 тепла. У Кропивницькому – 11,7 вище нуля.