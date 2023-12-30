Полярне сяйво у Кіровоградській області
Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво 5 листопада. Після 19:00 небо на декілька хвилин стало яскраво-червоного забарвлення. Спершу очевидці думали, що це наслідки вибуху.
Те, що це полярне сяйво, Суспільному підтвердив науковий керівник секції "Астрономія" Кіровоградської Малої академії наук Вадим Лефтор. "За певних збігів обставин, якщо спалах на сонці був достатньо великий, і кількість частинок, які викинуло сонце, досягла нашої магнітосфери, то таке явище можуть спостерігати навіть в Україні".
Весняний паводок у Кіровоградській області
Навесні 2023 року вода в Дніпрі піднялася через танення снігів у Білорусі та Росії, розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту Кіровоградської області Володимир Слінченко. У Світловодській і Онуфріївській громадах через паводок були затоплені пляжі, галявини, пасовища, дороги й дачі.
Востаннє подібне підтоплення було півстоліття тому, розповів Суспільному голова Світловодської громади Андрій Маліцький.
Екстрені служби звітували про готовність до евакуації місцевих жителів, проте це не знадобилось. Рятувальники надали допомогу одній жінці – її переправили на човні з дачного будинку. Ніхто внаслідок надзвичайної ситуації не травмувався та не загинув.
Аномально теплий Новий 2024 рік у Кіровоградській області
На новорічні свята в регіоні спостерігають аномально теплу погоду. Температура повітря вдень сягає 10° тепла. За інформацією працівниці обласного центру з гідрометеорології Валентини Лазаревої, температура на 4,6° вище норми, вона мала би бути 4,3° морозу. "Така аномально тепла погода утримається на території Кіровоградської області до 4 січня", – сказала Валентина Лазарева.
1 січня 2023 року на Кіровоградщині зафіксували температурний рекорд. Цього дня температура повітря по області складала від 9 до 12 градусів тепла. Найвища була у Гайвороні – 15,5 тепла. У Кропивницькому – 11,7 вище нуля.