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Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині
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Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині

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Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині
Повінь, полярне сяйво та аномально теплий Новий рік у 2023 році в Кіровоградській області та Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

Полярне сяйво у Кіровоградській області

Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво 5 листопада. Після 19:00 небо на декілька хвилин стало яскраво-червоного забарвлення. Спершу очевидці думали, що це наслідки вибуху.

Північне сяйво Кроп
Північне сяйво біля міста Новомиргород Кіровоградської області. 5 листопада 2023 рік. Фото: Facebook/Marina Marinena

Те, що це полярне сяйво, Суспільному підтвердив науковий керівник секції "Астрономія" Кіровоградської Малої академії наук Вадим Лефтор. "За певних збігів обставин, якщо спалах на сонці був достатньо великий, і кількість частинок, які викинуло сонце, досягла нашої магнітосфери, то таке явище можуть спостерігати навіть в Україні".

Весняний паводок у Кіровоградській області

Навесні 2023 року вода в Дніпрі піднялася через танення снігів у Білорусі та Росії, розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту Кіровоградської області Володимир Слінченко. У Світловодській і Онуфріївській громадах через паводок були затоплені пляжі, галявини, пасовища, дороги й дачі.

Востаннє подібне підтоплення було півстоліття тому, розповів Суспільному голова Світловодської громади Андрій Маліцький.

Паводок Світловодськ
Паводок у Світловодській громаді. Фото: Суспільне Кропивницький

Екстрені служби звітували про готовність до евакуації місцевих жителів, проте це не знадобилось. Рятувальники надали допомогу одній жінці – її переправили на човні з дачного будинку. Ніхто внаслідок надзвичайної ситуації не травмувався та не загинув.

Аномально теплий Новий 2024 рік у Кіровоградській області

На новорічні свята в регіоні спостерігають аномально теплу погоду. Температура повітря вдень сягає 10° тепла. За інформацією працівниці обласного центру з гідрометеорології Валентини Лазаревої, температура на 4,6° вище норми, вона мала би бути 4,3° морозу. "Така аномально тепла погода утримається на території Кіровоградської області до 4 січня", – сказала Валентина Лазарева.

Погода Кропивницький, Новий рік Кропивницький, площа Героїв Майдану Кропивницький
Місто Кропивницький. Грудень 2023 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

1 січня 2023 року на Кіровоградщині зафіксували температурний рекорд. Цього дня температура повітря по області складала від 9 до 12 градусів тепла. Найвища була у Гайвороні – 15,5 тепла. У Кропивницькому – 11,7 вище нуля.

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