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Російські військові зводять нові укріплення поблизу окупованого Маріуполя — Андрющенко
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Російські військові зводять нові укріплення поблизу окупованого Маріуполя — Андрющенко

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Російські військові зводять нові укріплення поблизу окупованого Маріуполя — Андрющенко
Фото: Telegram/АндрющенкоTime

Навколо Маріуполя по кордону району російські окупанти зводять оборонні споруди та фортифікації. Вони завезли велику кількість деревини для будівництва бліндажів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тепер на доданок зубів дракону везуть деревину у великої кількості для бліндажів. Напрям "Маріуполь — Мангушу — Нікольське — Бойове — Розівка", — йдеться у повідомленні радника мера.

На думку Петра Андрющенка, такі дії свідчать про те, що окупанти готуються тримати плацдарм Вугледар — Пологи.

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