На Тернопільщині громада виграла грант вартістю понад три мільйони гривень

Чортківська міська рада на Тернопільщині виграла грант від Благодійного фонду "Рокада" вартістю 3,4 мільйона гривень.

Про це повідомляють на сторінці міськради в соцмережі.

Стільки вартує обладнання для гібридної сонячної електростанції, укомплектованої 116 сонячними панелями та акумуляторами, йдеться у повідомленні.

Сонячні панелі та акумулятори. Фото: Чортківська МР

Обладнання встановлять на колишньому гуртожитку Чортківської гімназії №3 імені Ільяшенка. Це приміщення належить Територіальному центру соціального обслуговування. У ньому завершують облаштовувати 39 smart-квартир для переселенців.

Також тут готують захисне укриття для потреб учнів та вчителів гімназії.

Робітники розвантажують обладнання. Фото: Чортківська МР

"Потужність сонячної електростанції — 50 кВт, потужність акумуляторів — 12 кВт. Акумулятори, які будуть накопичувати енергію від сонця, зможуть забезпечити світлом будівлю, в тому числі укриття, до чотирьох годин".