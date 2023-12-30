У Харкові з 31 грудня почне ходити тимчасовий трамвай №12. Маршрут з'єднає Південний вокзал та Центральний парк Харкова.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"Це пов'язано з необхідністю покращення пасажирських перевезень мешканців центральних районів міста на період воєнного стану", — сказано у повідомленні міської ради.

Маршрут трамвая №12 у Харкові:

розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — узвіз Клочківський — просп. Незалежності — вул. Трінклера — вул. Миколи Хвильового — вул. Мироносицька — майдан Першого Травня — розворотне коло "Центральний парк".

У міській раді звернулися до харків’ян з проханням не паркувати авто на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.

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