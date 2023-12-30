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Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року
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Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року

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Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року
Фото: Суспільне Суми

Погоду на Сумщині в перші дні нового 2024 року визначатиме вночі атмосферний фронт, а вдень тилова частина циклону. Синоптики прогнозують подекуди дощі та мокрий сніг.

Про це повідомили в обласному гідрометцентрі.

31 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря по області протягом доби 0°..+5°. У Сумах – +2°..+4°.

1 січня буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі, місцями помірні опади (дощ та мокрий сніг). Місцями буде туман, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -4°..+1°, вдень -1°..+4°.

2 січня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі помірні, вдень невеликі опади (дощ та мокрий сніг). Також місцями очікується туман, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря протягом доби -1°..+4°.

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