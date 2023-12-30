У Миколаєві 30 грудня відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, організована їхніми родинами. За підрахунками представників поліції діалогу, участь у заході взяли 120 людей.

Кореспонденти Суспільного відвідали захід та поспілкувалися з рідними полонених.

Люди зібрались на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної й ходою пройшли до Каштанового скверу.

Учасники акції-нагадування про полонених та зниклих безвісти бійців у Миколаєві, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Перфоманс організований під час акції — візуалізація мрій, які повинні здійснитись у всіх, хто чекає, говорить співорганізаторка акції Катерина. Чоловіки — символізують полонених, які повертаються додому, голуби — мрії, що здійснились.

"Кожен повинен дочекатись. Ми це робимо напередодні Нового року, тому сподіваємось, що деяка магія і диво все ж таки стається. Ми запрошуємо дітей, до ялинки, знайти подарунки й все ж таки хочемо, щоб кожна з наших родин теж знайшла свій подарунок", — розповідає Катерина.

Перформанс біля Каштанового скверу, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Перформанс біля Каштанового скверу, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Перформанс біля Каштанового скверу, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Перформанс біля Каштанового скверу, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Максим у полоні 19 місяців. Його дружина Анна прийшла разом із сином Кирилом, аби говорити за тих хто зараз у неволі. Син Кирило мріє, аби батько скоріше повернувся.

"Це дуже важливо — нагадувати людям про тих, хто захищав нас. Зараз вони в полоні, тому ми маємо бути їх голосом на волі й захищати їх права, намагатись зробити все щоб люди їх не забували. Та боротися за них, як вони боролись за нас", — говорить дружина військовополоненого.

Хлопець тримає жовто-блакитний стяг, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Інша учасниця мирного мітингу Вікторія — дружина Андрія, морпіха 36-ї бригади. Дівчина прийшла із закликом: "Поверніть мою душу з полону".

"Він дуже натхненний був своєю професією, але так сталось, що в Маріуполі він потрапив у полон. Це ще один раз щоб ми нагадали цивільним, що таке взагалі полон, щоб вони хоч трошки зрозуміли, що переживають наші рідні й ми разом з ними", — ділиться своєю історією Вікторія.

Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 30 грудня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

До акції долучилася Сніжана. Дівчина тримала прапор України, на якому зображений її брат Максим. Чоловік — солдат 79-ї ОДШБр, зниклий безвісти.

"Дуже хочеться повернути брата, скоро буде два роки, не знаємо, де він. Хочемо, щоб він повернувся скоріше додому. Можливо так привернемо на себе увагу і повернемо додому всіх захисників", — розповідає сестра десантника.

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