НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Хмельниччині продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Хмельниччині продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В одному з сіл Хмельниччини фіксують наслідки пошкоджень через ударну хвилю, грудень 2023
В одному з сіл Хмельниччини фіксують наслідки пошкоджень через ударну хвилю, грудень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Учора, 29 грудня, під час ранкової ракетної атаки на Хмельниччині унаслідок роботи ППО вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат та інші адміністративні будівлі. Наразі мешканці одного з сіл ліквідовують наслідки.

Про це розповіла кореспондентка Суспільне Хмельницький.

За її словами, пошкоджено черепицю будинків.

Пошкоджена черепиця у будинку, грудень 2023, Хмельниччина
Пошкоджена черепиця у будинку, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Також у будівлях села вибито вікна.

Вибиті вікна у будівлі через вибухову хвилю, грудень 2023, Хмельниччина
Вибиті вікна у будівлі через вибухову хвилю, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Люди збирають скло.

Вибиті вікна і пошкоджена черепиця: жителі Хмельниччини ліквідовують наслідки ракетної атаки
Мешканці села збирають скло, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Жителі закривають плівкою рами вікон.

Пошкодженні вікна закривають плівкою, грудень 2023, Хмельниччина
Пошкодженні вікна закривають плівкою, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

На місці працюють служби, які фіксують наслідки пошкоджень для подальшого відшкодування збитків.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Харків, поранені, удари РФ
Понад 20 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову 30 грудня
На початок