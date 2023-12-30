На Хмельниччині продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки

Учора, 29 грудня, під час ранкової ракетної атаки на Хмельниччині унаслідок роботи ППО вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат та інші адміністративні будівлі. Наразі мешканці одного з сіл ліквідовують наслідки.
Про це розповіла кореспондентка Суспільне Хмельницький.
За її словами, пошкоджено черепицю будинків.
Пошкоджена черепиця у будинку, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
Також у будівлях села вибито вікна.
Вибиті вікна у будівлі через вибухову хвилю, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
Люди збирають скло.
Мешканці села збирають скло, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
Жителі закривають плівкою рами вікон.
Пошкодженні вікна закривають плівкою, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький
На місці працюють служби, які фіксують наслідки пошкоджень для подальшого відшкодування збитків.
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