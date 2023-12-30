Потрощені дахи, розбиті вікна та понівечені стіни — такі наслідки ракетного удару по Смілі на Черкащині. Мешканці другу добу розбирають завали з надією на відновлення власного житла. Російська ракета знищила майже всю вулицю — пошкодила понад пів сотні будинків, частину з яких відновити не можливо.
Один день із життя смілян знищеної вулиці — фоторепортаж Суспільного із приватного сектору, куди 29 грудня поцілила російська ракета.
Смілянка з котом, другий день після влучання російської ракети, Сміла 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Будинок на вулиці у Смілі, що постраждала від ракетного удару росіян, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Обійстя, в якому з-під завалів врятували собаку, Сміла, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Люди лагодять дах, Сміла після влучання російської ракети, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Чоловік прибирає біля подвірʼя у Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Травмований пес зі Сміли, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Тимчасовий захист — чоловік отримав плівку, щоб забити вікна та накрити дах пошкодженого будинку в Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Розбита вибуховою хвилею автівка, Сміла 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Розтрощене господарство в одному з подвірʼїв у Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Зруйнований будинок у Смілі внаслідок влучання російської ракети у приватний сектор 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Залишки будинку в Смілі, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Сміла, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Кімната. Будинок у Смілі на вулиці, куди влучила російська ракета, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Зруйновані будинки у Смілі, внаслідок влучання російської ракети 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
З вікна хати видно дах — зруйнований будинок у Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Зруйнований будинок у Смілі, внаслідок влучання російської ракети 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Рятувальники працюють на місці влучання російської ракети у Смілі 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Все життя зібране в тлумак — люди з вцілілими речами йдуть зі зруйнованих будинків у Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Наслідки влучання російської ракети у Смілі 30 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Лимон — згадка про мирне життя у Смілі, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Пошкоджена машина внаслідок влучання російської ракети. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Ні хати, ні сараю — наслідки влучання російської ракети в одне з подвірʼїв у Смілі, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
До влучання російської ракети, тут жили люди. Сміла, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Господар прийшов до своєї садиби, яку знищила російська ракета, Сміла 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Чоловік збирає вцілілі речі з пошкодженого вибуховою хвилею будинку у Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Картини та ікони — люди збирають цінні речі зі зруйнованих російською ракетою будинків у Смілі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
Рятувальники приїхали на підмогу місцевим мешканцям, Сміла 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко
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