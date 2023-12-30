Запорізькі ушуїсти вибороли 22 медалі на чемпіонаті Європи в Стамбулі

У Стамбулі фінішував чемпіонат Європи з ушу. В складі збірної України запорізьким спортсменам вдалося вибороти 22 медалі з яких 9 золотих, 9 срібних, чотири бронзові нагороди.

Про це повідомляє Запорізька федерація ушу.

За медалі континентальної першості змагалися близько 500 атлетів з 23 країн, серед яких дев’ять представників Запорізької області.

Запоріжці на п'єдесталі чемпіонату Європи в Стамбулі. Фото: Запорізька федерація ушу

Золото серед юніорів розділі саньшоу здобув Андрій Цимбал та другим серед дорослих у цьому розділі був запоріжець Тимофій Раєнко. Комплект нагород зібрали у Стамбулі майстри спорту України Лідія Соболь та Данило Потуримець. Лідія здобула одну золоту та дві срібні нагороди, а на рахунку Данила – дві золоті та одна срібна нагороди.

Запоріжці на п'єдесталі чемпіонату Європи в Стамбулі. Фото: Запорізька федерація ушу

Найрезультативнішим серед запоріжців був Максим Жарун. Майстер спорту міжнародного класу здобув дві золоті, одна срібну та одну бронзову медалі. Георгій Животок за підсумками чемпіонату Європи у Стамбулі виборов повний комплект нагород у своїй категорії.

Запоріжці на п'єдесталі чемпіонату Європи в Стамбулі. Фото: Запорізька федерація ушу

Золото та бронзу змагань на рахунку Дар’ї Шмиглі. Вдалим виявився дебют для запоріжанок Єви Деркач Єви та Марії Гук. На рахунку Єви золота та два срібла чемпіонату Європи, Марія стала у рейтингу двічі другою та один раз третьою у Стамбулі.

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