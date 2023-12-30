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У Миколаєві презентували Стратегію розвитку міста до 2027 року
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У Миколаєві презентували Стратегію розвитку міста до 2027 року

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У Миколаєві презентували Стратегію розвитку міста до 2027 року
Напис "Миколаїв" на березі річки Інгул. Ілюстративне фото: GETTY IMAGES

Робоча група з питань розробки Стратегії розвитку Миколаєва 29 грудня організувала засідання, під час якого презентували остаточний варіант плану. Робота над документом тривала упродовж майже 10 місяців.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зі слів директорки департаменту економічного розвитку міськради Тетяни Шуліченко, під час формування документа проаналізували соціально-економічний стан міста. Увагу звернули на переваги та виклики, з якими громада зустрінеться у процесі реалізації.

Переваги Миколаєва:

  • географічне розташування;
  • науковий та промисловий потенціал;
  • досвід партнерства з донорськими організаціями;
  • досвід співпраці з Королівством Данія (в Україні не було прикладів співпраці на рівні "місто — держава").

Виклики:

  • створення безпекових умов для проживання та ведення бізнесу;
  • необхідність у відновленні критичної та соціальної інфраструктури.
"На основі аналізу соціально-економічного стану, потенціалу та викликів, а також з урахуванням думки громади на кожному етапі розробки було сформоване бачення розвитку Миколаєва. Йдеться про чотири стратегічні цілі: безпеку, комфорт, конкурентність та партнерство", — зазначила Тетяна Шуліченко.

Для створення безпечного середовища передбачена розробка мережі укриттів, розвиток міської системи відеоспостереження "Безпечне місто", модернізація системи оповіщення та створення безпеки населення на водних об'єктах.

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