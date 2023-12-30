На Дніпропетровщині не будуть скасовувати комендантську годину під час новорічних свят. Вона триватиме без змін.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Комендантська година в області

У Синельниківському районі комендантська година починатиметься з 22:00. У Криворізькому, Нікопольському, Новомосковському та Павлоградському районах – з 23:00. У Дніпровському та Кам'янському початок комендантської буде опівночі.

Всюди вона триватиме до 05:00, крім Нікопольського району. Там комендантська закінчуватиметься о 04:00.

Робота поліції

У святкові дні поліції чергуватиме в посиленому режимі, повідомив начальник поліції області Олександр Ганжа.

"Особлива увага буде приділятися місцям можливого скупчення людей. На дорогах буде залучена максимальна кількість автопатрулів. Всі ці заходи спрямовані на недопущення порушення громадського порядку", — сказав він.

Також Олександр Ганжа нагадав, що в області заборонене використання салютів, феєрверків та петард під час дії воєнного стану. На порушення поліція реагуватиме миттєво.

Робота транспорту

31 грудня у Дніпрі громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Про це сказано у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

У тому ж режимі працюватиме транспорт і 1 січня, однак автобуси розпочнуть роботу о 06:30.

2 січня транспорт працюватиме за розкладом робочого дня.

Робота лікарень

У Дніпрі під час свят лікарі працюватимуть цілодобово та без перерви, сказано у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

У травмпунктах для цілодобової роботи підготували сім генераторів, безперебійний інтернет, запаси води, ліків тощо.

"Приймаємо усіх пацієнтів із гострими травмами незалежно від району проживання. Серед іншого йдеться і про переломи, вивихи, рани, зокрема й укуси. Допомогу надаємо цілодобово", — розповів лікар-травматолог Степан Валерійович.

Травматологічну допомогу в Дніпрі можна отримати за адресами:

вулиця Ближня, 31;

вулиця Батумська, 13;

проспект Богдана Хмельницького, 19;

вулиця Володимира Антоновича, 65;

проспект Лесі Українки, 26.

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