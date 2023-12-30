Світлофори на 24 перехрестях у Львові обладнали автономним живленням. Вони зможуть працювати протягом 6-8 годин у разі вимкнення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Львівському комунальному підприємстві "Львівавтодор" розповіли, що 14 світлофорів заживили на початку 2023 року. Десять — обладнали цього тижня.

"Ще на початку цього року завдяки небайдужому бізнесу, який ділився своїми генераторами, вдалося заживити 14 світлофорних об’єктів. А цього тижня наші фахівці завершили обладнувати потужними блоками безперебійного живлення світлофори на ще 10 перехрестях. При вимкненні електроенергії вони автоматично перемикатимуться на резервне живлення і зможуть безперебійно працювати до 6-8 годин", — кажуть у ЛКП "Львівавтодор".

Загалом на балансі ЛКП "Львівавтодор" є 164 світлофорні об’єкти. Це понад дві тисячі світлофорів.