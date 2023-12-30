У Житомирі легковик в'їхав у автобус: водій автівки виявився нетверезим

Зранку 30 грудня у Житомирі на майдані Короленка трапилася ДТП — легковик в'їхав у автобус. У патрульній поліції Житомирщини Суспільному розповіли, що водій легковика сів за кермо нетверезим.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомила працівниця Суспільного Оксана Гуменюк, яка стала очевидицею події.

Фото: Оксана Гуменюк/Суспільне Житомир

Фото: Оксана Гуменюк/Суспільне Житомир

У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції Житомирщини Тетяна Носадчук розповіла, що ДТП сталася в районі житомирського міського ліцею №6. Зі слів речниці, водій легковика — житомирянин 1999 року народження — не вибрав безпечної швидкості руху, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою і здійснив зіткнення з автобусом, який рухався в зустрічному напрямку.

"Травмованих немає, але внаслідок ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, що завдало матеріальної шкоди. Патрульні взяли у водіїв пояснення і склали протокол на водія легковика за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Під час складання матеріалів у водія легковика патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці ДТП. Освідування показало 0,22 проміле алкоголю", — поінформувала Тетяна Носадчук.

Фото: Патрульна поліція Житомирщини

Фото: Патрульна поліція Житомирщини

На водія легковика склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі водій вчинив подвійну ДТП — зіткнувся з легковиком і маршруткою.

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