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У Житомирі легковик в'їхав у автобус: водій автівки виявився нетверезим
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У Житомирі легковик в'їхав у автобус: водій автівки виявився нетверезим

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ДТП, Житомир
У Житомирі легковик в'їхав з автобус. Фото: Патрульна поліція Житомирщини

Зранку 30 грудня у Житомирі на майдані Короленка трапилася ДТП — легковик в'їхав у автобус. У патрульній поліції Житомирщини Суспільному розповіли, що водій легковика сів за кермо нетверезим.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомила працівниця Суспільного Оксана Гуменюк, яка стала очевидицею події.

ДТП у Житомирі
Фото: Оксана Гуменюк/Суспільне Житомир

ДТП у Житомирі
Фото: Оксана Гуменюк/Суспільне Житомир

У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції Житомирщини Тетяна Носадчук розповіла, що ДТП сталася в районі житомирського міського ліцею №6. Зі слів речниці, водій легковика — житомирянин 1999 року народження — не вибрав безпечної швидкості руху, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою і здійснив зіткнення з автобусом, який рухався в зустрічному напрямку.

"Травмованих немає, але внаслідок ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, що завдало матеріальної шкоди. Патрульні взяли у водіїв пояснення і склали протокол на водія легковика за статтею 124 Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майнаКодексу України про адмінправопорушення. Під час складання матеріалів у водія легковика патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці ДТП. Освідування показало 0,22 проміле алкоголю", — поінформувала Тетяна Носадчук.

У Житомирі легковик в'їхав у автобус: водій автівки виявився нетверезим
Фото: Патрульна поліція Житомирщини

ДТП у Житомирі
Фото: Патрульна поліція Житомирщини

На водія легковика склали протокол за частиною 1 статті 130Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції Кодексу України про адмінправопорушення.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі водій вчинив подвійну ДТП — зіткнувся з легковиком і маршруткою.

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