У Смілі на Черкащині з-під завалів будинку, зруйнованого російською ракетою, дістали собаку. Він живий та неушкоджений.

Собака пробув під завалами майже добу, розповіли кореспондентам Суспільного місцеві жителі.

Як собака скавчав під руїнами, почула місцева жителька, яка допомагала розбирати завали зруйнованого будинку. Вона й покликала на допомогу чоловіків. Двоє з них зголосилися допомогти. На місці, коли прислухалися, почули, як хтось стогне та шкребеться.

З-під завалів зруйнованого будинку в Смілі дістали собаку. Фото: Суспільне Черкаси

Розібравши завали, виявили собаку. Його витягли цілого та неушкодженого.

З-під завалів зруйнованого будинку в Смілі дістали собаку. Фото: Суспільне Черкаси

Власник пса не був присутнім під час порятунку, оскільки його дружина та дитина отримали серйозні травми та знаходяться у лікувальному закладі.

Врятованого чотирилапого забрав двоюрідний брат власника будинку — Андрій. Додав: в родини був ще кіт, але він після ракетного удару не вижив.

Суспільне Черкаси

"Котика аж до паркану закинуло. Він не вижив. А собачку щойно з-під завалів дістали. Він живий, але переляканий".

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