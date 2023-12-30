Новорічна ніч: чи змінять комендантську годину в Тернополі

У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, в Тернопільській громаді комендантську годину скасовувати чи змінювати не будуть. Вона триватиме з 00:00 по 05:00 годину.

Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Заклади громадського харчування будуть працюватимуть лише до 23:00 години. Будь-які піротехнічні засоби використовувати заборонено, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 1 січня, в Тернополі буде зменшено кількість одиниць громадського транспорту. Частина транспортних засобів розпочне роботу після 9:00 години. Автобус за маршрутом №3 і тролейбус за маршрутом №7 цього дня не курсуватиме.