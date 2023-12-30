В Одесі у багатоповерхівці прибирають наслідки від атаки РФ

В Одесі на місці ракетного удару, що стався 29 грудня, комунальники та містяни прибирають наслідки від атаки. Людей пускали по черзі забирати свої особисті речі.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

За словами комунальників, ліквідація наслідків почалась з самого ранку. За допомогою самоскидів вони прибирали будівельне сміття. Зранку до будівлі прийшло понад 200 людей, вони чекали біля воріт, щоб потрапити до своїх помешкань. Рятувальники їх пускали групами.

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Вікна, що вибило через атаку РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Жителька пошкодженого будинку Олена поділилась своїми спогадами про момент влучання ракети РФ по її будинку:

"Я не реагувала за два роки війни на тривогу ніколи. Я не боялася навіть коли Фоззі бомбили: я не спускалася, я спала. А вчора сестра спустилася в паркінг, я — ні. Я просто почула свист ракети і зрозуміла: щось буде. Підриваюся. В цей момент за котом йду. В цей момент ракета прямо в будинок. Воно все на мене сиплеться, уламки. Я намагаюся вийти — двері вхідні заклинило, притиснуло її стінами. Я не пам'ятаю просто, як я вийшла.

Попереду мене йде дитина років восьми, стікає кров'ю. Я спустилася. Я не могла вийти. Там завали були. Не могла вийти з-під завалів, бо все горіло. Біля мене прямо лежав мертвий чоловік, оголений. Кричали: "забирайте двохсотого". Я побачила вперше в житті мертвих трупів, дітей з пробитими головами — це просто почуття, які не можна описати".

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Люди шукали та збирали свої речі, під завалами опинились їхні книги, одяг та інші важливі для них предмети.

Вікторія Смірнова живе у прилеглому будинку, вона застала "приліт" в коридорі. Каже, добре, що не подалася на двір. Тут багатьох відкидало ударною хвилею:

"Я живу от в п'ятому корпусі, перший поверх. Хвилею вчора знесло все, все скло. Ми з дитиною лежали о восьмій ранку ще в ліжку. Буквально нас врятували десять хвилин. І я швидко почала, у мене двоє дітей, одягати в спортивні костюми. Відчиняю двері і хвиля зі скла «валить» просто по всій квартирі. Це було так страшно".

"Мені було дуже страшно. Мама мене покликала у ванну. Вже бабахали. І ми не встигли зайти у ванну в останню секунду.Ми вже збиралися в паркінг. У нас все скло повибивало", — додав Сергій Смірнов.

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Вранці 29 грудня армія РФ атакувала місто ракетами. Одна з них влучила в багатоповерхівку житлового комплексу та розірвалась всередині, унаслідок цього там загинуло три людини. Детальніше про те, як мешканці будинку пережили атаку, дивіться у сюжеті Суспільного.

Прибирання наслідків від атаки РФ по Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Особисті речі містян, 30 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинули чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 32 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, близько 70 квартир зазнали руйнувань.

30 грудня у міськраді повідомили, що через атаку РФ 29 грудня, руйнувань зазнали 46 будинків та 186 квартир.

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