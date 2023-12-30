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На Закарпатті прикордонники зупинили вантажівку з сигаретами та алкоголем
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На Закарпатті прикордонники зупинили вантажівку з сигаретами та алкоголем

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На Закарпатті прикордонники зупинили вантажівку з сигаретами та алкоголем
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

Автомобіль з підакцизними товарами прикордонники Мукачівського загону зупинили в Тячівському районі, за 100 метрів до кордону.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, 29 грудня на одному із контрольних постівприкордонний наряд зупинив автомобіль Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 29-річного жителя села Королево.

"Водій перевозив алкогольні та тютюнові вироби проте товаросупровідних документів на вантаж не мав", — йдеться у повідомленні.

До місця події прикордонники викликали співробітників Бюро економічної безпеки. Під час спільного огляду вантажівки виявили 18,5 ящиків сигарет та 20 ящиків алкогольних напоїв. Наразі транспортний засіб та сигарети вилучені встановленим порядком.

На Закарпатті прикордонники зупинили вантажівка з сигаретами та алкоголем
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

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