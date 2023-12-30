Силами ППО ракета знешкоджена: армія РФ здійснила чергову атаку на Запоріжжя

Сьогодні зранку, 30 грудня, російські військові вчергове здійснили ракетну атаку на Запоріжжя — однією ракетою. Силами ППО атака знешкоджена. Інформація про загиблих та поранених, а також щодо руйнувань не надходила.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Юрій Малашко.
"Близько 11:34 армія РФ здійснила атаку на Запоріжжя однією ракетою, попередньо — Іскандер-М. Силами ППО ракету знешкоджено," — зазначив посадовець.
За словами посадовця, рештки ракети впали на відкритій території на околицях Запоріжжя.
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