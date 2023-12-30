НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ракетний удар по Львову 29 грудня. Яка ситуація у пошкоджених будинках
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Ракетний удар по Львову 29 грудня. Яка ситуація у пошкоджених будинках

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ракетний удар по Львову 29 грудня. Яка ситуація у пошкоджених будинках
Вибиті вікна у львівській багатоповерхівці після ракетного удару по місті, 29 грудня 2023 року. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Станом на ранок 30 грудня до 17 із 18 пошкоджених внаслідок ракетного удару по Львову будинків відновили подачу тепла, електроенергії, газу та води.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У будинку на вулиці Хоткевича, 56 ситуація складніша, там є пошкодження зовнішніх мереж, тож він наразі залишається без газу і гарячої води. Над вирішенням цієї проблеми працюють газовики", — повідомив Козицький.

Також, за інформацією начальника ОВА, у будинках почали встановлювати нові вікна та двері.

Що відомо про атаку безпілотниками та ракетами Львова і області 29 грудня

Вночі, 29 грудня, Росія атакувала Львівщину "шахедами" та ракетами.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала 2,5 години, у Львівській області був зафіксований рух ударних БпЛА, працювала ППО.

Внаслідок атаки відбулося загоряння на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежу було ліквідовано, травмованих чи загиблих немає.

Згодом у ПвК "Захід" повідомили, що Львівщину атакували 14 "шахедів", з них вісім — знищили воїни. Начальник ОВА Козицький повідомив, що є влучання в одне із підприємств у Львові.

Через 1,5 години пролунала друга повітряна тривога, яка тривала 2,5 години. Росія атакувала Львів ракетами. У ДСНС Львівщини повідомили, що станом на 13:00, внаслідок вибухової хвилі травмовано 30 людей. Один чоловік 1979 року народження – загинув.

Щодо руйнувань у місті, то відомо, що були пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Найбільше руйнувань зазнав ліцей "Оріяна". Там немає жодного вцілілого вікна, також вибиті двері та зруйновані стіни.

Як повідомили у Львівській міській раді, на компенсацію для мешканців будинків, які зазнали руйнувань від ракетного обстрілу, місто виділить 35 мільйонів гривень. Таку суму виділили із резервного фонду міського бюджету.

У приміщенні ліцею "Сихівський" розмістили тимчасовий пункт ЦНАПу для надання допомоги мешканцям міста.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини
179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини
Ракетний обстріл Черкащини, Сміла
Без вікон і дверей та без дахів: один день зі знищеної вулиці на Черкащині — фоторепортаж
На початок