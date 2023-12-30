Ракетний удар по Львову 29 грудня. Яка ситуація у пошкоджених будинках

Станом на ранок 30 грудня до 17 із 18 пошкоджених внаслідок ракетного удару по Львову будинків відновили подачу тепла, електроенергії, газу та води.

Про це начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У будинку на вулиці Хоткевича, 56 ситуація складніша, там є пошкодження зовнішніх мереж, тож він наразі залишається без газу і гарячої води. Над вирішенням цієї проблеми працюють газовики", — повідомив Козицький.

Також, за інформацією начальника ОВА, у будинках почали встановлювати нові вікна та двері.

Що відомо про атаку безпілотниками та ракетами Львова і області 29 грудня

Вночі, 29 грудня, Росія атакувала Львівщину "шахедами" та ракетами.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала 2,5 години, у Львівській області був зафіксований рух ударних БпЛА, працювала ППО.

Внаслідок атаки відбулося загоряння на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежу було ліквідовано, травмованих чи загиблих немає.

Згодом у ПвК "Захід" повідомили, що Львівщину атакували 14 "шахедів", з них вісім — знищили воїни. Начальник ОВА Козицький повідомив, що є влучання в одне із підприємств у Львові.

Через 1,5 години пролунала друга повітряна тривога, яка тривала 2,5 години. Росія атакувала Львів ракетами. У ДСНС Львівщини повідомили, що станом на 13:00, внаслідок вибухової хвилі травмовано 30 людей. Один чоловік 1979 року народження – загинув.

Щодо руйнувань у місті, то відомо, що були пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Найбільше руйнувань зазнав ліцей "Оріяна". Там немає жодного вцілілого вікна, також вибиті двері та зруйновані стіни.

Як повідомили у Львівській міській раді, на компенсацію для мешканців будинків, які зазнали руйнувань від ракетного обстрілу, місто виділить 35 мільйонів гривень. Таку суму виділили із резервного фонду міського бюджету.

У приміщенні ліцею "Сихівський" розмістили тимчасовий пункт ЦНАПу для надання допомоги мешканцям міста.