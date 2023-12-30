У Черкасах чоловік кинув гранату в гаражному кооперативі: вона вибухнула

У Черкасах 28 грудня біля гаражів вибухнула граната. Внаслідок вибуху пошкоджено гаражні приміщення та два автомобілі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції Зоя Вовк.

Зі слів речниці, вибух стався в автокооперативі на вулиці Руставі. Внаслідок вибуху люди не постраждали:

"Пошкоджено гаражні приміщення та два автомобілі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За попереднім висновком експертів, вибухнула граната Ф-1".

На місці правоохоронці з'ясували, що чоловік на території кинув гранату. Вибуховою хвилею та осколками пошкоджені гаражні приміщення та два автомобілі.

"З місця події правоохоронці вилучили деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на дослідження. Особу підривача встановили. Це 39-річний місцевий житель. Його затримали у процесуальному порядку. При невідкладному обшуку у гаражному приміщені затриманого правоохоронці виявили та вилучили ймовірно корпус гранати «Ф-1» без запалу. Речові докази направили на експертизу", — додала Зоя Вовк.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ч. 1 ст. 263 КК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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