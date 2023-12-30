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На автодорогах Житомирщини вночі чергуватимуть 30 дорожників: контролюватимуть ситуацію у разі погіршення погоди
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На автодорогах Житомирщини вночі чергуватимуть 30 дорожників: контролюватимуть ситуацію у разі погіршення погоди

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Дорога, авто
На Житомирщині вночі чергуватимуть 30 дорожників. Фото: Facebook Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

З 30 грудня по 1 січня на міжнародних автодорогах Житомирщини вночі чергуватимуть 30 дорожників, які контролюватимуть ситуацію у разі погіршення погоди і реагуватимуть на можливі надзвичайні події.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

"У найближчі дні синоптики обіцяють теплу погоду, без опадів, але для забезпечення безпеки дорожнього руху при можливих змінах погоди з 30 грудня по 1 січня вводимо нічне чергування працівників підрядних організацій на міжнародних дорогах М-06, М-07 та М-21. 30 дорожників контролюватимуть стан дорожнього покриття та швидко реагуватимуть на надзвичайні події ", — йдеться у повідомленні.

Крім іншого, на трасі М-06 Київ — Чоп зміни відслідковуватимуть дистанційно. Там працюють 8 дорожніх метеостанцій, інформацію з яких отримуватиме черговий інженер. Зокрема, метеостанції передають показники стану і температури дорожнього покриття, а також зображення ділянки дороги.

Водіїв дорожники просять бути особливо уважними і дотримуватися правил дорожнього руху, оскільки через зростання трафіку більшає ризиків ДТП.

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