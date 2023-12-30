Зібрали 40 тисяч гривень: у Львові відбувся благодійний костюмований забіг

Сьогодні, 30 грудня, у Стрийському парку відбувся благодійний передноворічний костюмований забіг. Мета події — збір грошей для дитячих будинків.

Про це Суспільному розповів організатор забігу Олег Лукащук.

Акцію проводять вп'яте. Цьогоріч до неї доєдналися діти до 12 років. Вони розпочали забіг на дистанцію 200 метрів.

Участь у забігу взяло понад 70 людей. Гроші збирали на організацію спортивних заходів у дитячих будинках.

Діти-учасники благодійного забігу у Стрийському парку, 30 грудня 2023. Фото: Єлісавета Сілаєва / Суспільне Львів

"Принцип — зібрати кошти під реалізацію якихось спортивних заходів для дітей у дитячих будинках. Я вже давно займаюся цією діяльністю, якось пробую розвинути спортивну діяльність, якось їх реалізувати за рахунок спорту. Це загалом буде інвентар, також мотиваційна система для них. Найкращі, які будуть наполегливо тренуватися, наприклад, протягом 30 днів, вони будуть нагороджені. Для них мотивація, для кожної дитини якась винагорода. Хтось хоче м'яч, хтось хоче купити новий одяг, такі мінімальні потреби", — розповів організатор забігу Олег Лукащук.

Організаторам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Під час забігу додатково збирали благодійні внески.