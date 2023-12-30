НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зібрали 40 тисяч гривень: у Львові відбувся благодійний костюмований забіг
СПОРТБлагодійністьРегіони

Зібрали 40 тисяч гривень: у Львові відбувся благодійний костюмований забіг

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сьогодні, 30 грудня, у Стрийському парку відбувся благодійний передноворічний костюмований забіг. Мета події — збір грошей для дитячих будинків.

Про це Суспільному розповів організатор забігу Олег Лукащук.

Акцію проводять вп'яте. Цьогоріч до неї доєдналися діти до 12 років. Вони розпочали забіг на дистанцію 200 метрів.

Участь у забігу взяло понад 70 людей. Гроші збирали на організацію спортивних заходів у дитячих будинках.

Діти-учасники благодійного забігу у Стрийському парку, 30 грудня 2023.
Діти-учасники благодійного забігу у Стрийському парку, 30 грудня 2023. Фото: Єлісавета Сілаєва / Суспільне Львів

"Принцип — зібрати кошти під реалізацію якихось спортивних заходів для дітей у дитячих будинках. Я вже давно займаюся цією діяльністю, якось пробую розвинути спортивну діяльність, якось їх реалізувати за рахунок спорту. Це загалом буде інвентар, також мотиваційна система для них. Найкращі, які будуть наполегливо тренуватися, наприклад, протягом 30 днів, вони будуть нагороджені. Для них мотивація, для кожної дитини якась винагорода. Хтось хоче м'яч, хтось хоче купити новий одяг, такі мінімальні потреби", — розповів організатор забігу Олег Лукащук.

Організаторам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Під час забігу додатково збирали благодійні внески.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Товариський матч, школа олімпійського резерву із футболу, Житомир
Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ
У Сумах розіграли &quot;Різдвяний кубок&quot; на тенісному турнірі
У Сумах розіграли "Різдвяний кубок" на тенісному турнірі
Національна збірна України на чемпіонаті Європи з ушу
Запорізькі ушуїсти вибороли 22 медалі на чемпіонаті Європи в Стамбулі
художня гімнастика
Гімнастки з Дніпропетровщини вибороли нагороди Всеукраїнського турніру "SNOW QUEEN"
На початок