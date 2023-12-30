Двох закарпатців, які вирішили зустріти Новий рік у сімейному колі, врятували на Рахівщині прикордонники Мукачівського загону спільно із своїми румунськими колегами.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, двоє чоловіків, які перебували у Чехії, вирішили перетнути кордон з Румунії в Україну через річку Тиса. Не зважаючи на те, що обидва були одягнені у гідрокостюми, вже на перших хвилинах занурення, через переохолодження та потужну течію, чоловіки почали втрачати сили та були дезорієнтовані.

Одного з них течією відкинуло назад на румунський берег, де його врятували румунські прикордонники. Інший дістався українського берега, проте, через знесилення, самостійно вибратись з води не зміг.

Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

"На допомогу горе-дайверу поспів наряд відділення "Великий Бичків". Однією рукою порушник тримався за кущі дерев, у іншій тримав телефон, з якого намагався викликати когось на допомогу. Прикордонники витягнули замерзлого чоловіка з води та доправили у підрозділ, де надали змогу перевдягнутися у сухий одяг і зігрітися", — йдеться у повідомленні.

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