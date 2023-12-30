НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Хотіли зустріти Новий рік в Україні: на Закарпатті врятували двох чоловіків, які ледь не потонули у Тисі
КРИМІНАЛКордонРумуніяРегіони

Хотіли зустріти Новий рік в Україні: на Закарпатті врятували двох чоловіків, які ледь не потонули у Тисі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Хотіли зустріти Новий рік в Україні: на Закарпатті врятували двох чоловіків, які ледь не потонули у Тисі
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

Двох закарпатців, які вирішили зустріти Новий рік у сімейному колі, врятували на Рахівщині прикордонники Мукачівського загону спільно із своїми румунськими колегами.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, двоє чоловіків, які перебували у Чехії, вирішили перетнути кордон з Румунії в Україну через річку Тиса. Не зважаючи на те, що обидва були одягнені у гідрокостюми, вже на перших хвилинах занурення, через переохолодження та потужну течію, чоловіки почали втрачати сили та були дезорієнтовані.

Одного з них течією відкинуло назад на румунський берег, де його врятували румунські прикордонники. Інший дістався українського берега, проте, через знесилення, самостійно вибратись з води не зміг.

Хотіли зустріти Новий рік в Україні: на Закарпатті врятували двох чоловіків, які ледь не потонули у Тисі
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

"На допомогу горе-дайверу поспів наряд відділення "Великий Бичків". Однією рукою порушник тримався за кущі дерев, у іншій тримав телефон, з якого намагався викликати когось на допомогу. Прикордонники витягнули замерзлого чоловіка з води та доправили у підрозділ, де надали змогу перевдягнутися у сухий одяг і зігрітися", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
сім-картка
У Кривому Розі викрили чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 300 тисяч гривень шляхом перевипуску сім-карток
Підрив гранат, удар по 128-й бригаді, блокування кордону та землетрус | Головні події року на Закарпатті
Підрив гранат, удар по 128-й бригаді, блокування кордону та землетрус | Головні події року на Закарпатті
Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід
Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід
У Мукачеві затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні 73-річної жінки
У Мукачеві затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні 73-річної жінки
На початок