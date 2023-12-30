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Концерт в укритті. Кропивницький "Світанок" береже традиції та підтримує глядачів у передноворічні дні
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Концерт в укритті. Кропивницький "Світанок" береже традиції та підтримує глядачів у передноворічні дні

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Хореографічний ансамбль "Світанок" з Кропивницького підготував різдвяну програму. До неї, окрім колядок, входить номер-молитва за бійців, постановки, які показують життя під час війни в Україні та емігрантів. Так передають дітям давні народні традиції та фіксують воєнне сьогоденні країни. Програму показували за кордоном, а також для невеликої кількості глядачів у кропивницькому укритті.

Концерт в укритті бомбосховищі
Глядачі концерту в укритті. Фото: Суспільне Кропивницький

Діти в укритті
Артисти ансамблю "Світанок" з Кропивницького в укритті. Фото: Суспільне Кропивницький

Викладачка Світлана Печененко говорить, у Кропивницькому нині часто лунають тривоги, тому репетиції проводять в укритті. Вирішили різдвяний концерт зробити тут-таки. "Облаштувати його більш-менш святково. Все ж таки для дітей, хоча б маленьке, але зробити новорічне свято".

У програмі постановки, які колектив місяць тому возив на гастролі в Європу, розповів художній керівник Максим Печененко. "Те, чим захоплювалась останній місяць Фінляндія і Литва. Ми взяли ті номери, де зал нам аплодував стоячи: "Ми діти твої, Україно", номер, присвячений емігрантам нашої країни, номер-молитва, присвячений нашим захисникам і захисницям, ну, і, звичайно, різдвяна коляда".

Номер концертної програми хореографічного ансамблю "Світанок"
Номер концертної програми хореографічного ансамблю "Світанок". Фото: Суспільне Кропивницький

У наступному році колективу виповнюється 20 років. Весь цей час ансамбль своєю творчістю зберігає народні традиції, говорить Світлана Печененко: "Ми не тільки танцюємо, а ще й багато співаємо, багато театралізованого дійства. Хто, як не діти, будуть зберігати ці традиції?".

Артистка колективу Аріна Мезенцева говорить, традиції зберігати важливо і цікаво: "Дуже подобається. Це частинка нашої України. Вона передається людям. Не тільки в Україні, а й по всьому світу".

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