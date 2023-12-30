Які книги найчастіше купували у Рівному в 2023 році

“Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію” — другий рік поспіль є однією із найбільш популярних книг, що купують у мережі комунального підприємства облради "Рівнекнига". Автором є колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Добірку найпопулярніших видань 2023 року опублікував у своєму Telegram голова облради Андрій Карауш.

Посадовець посилається на дані “Рівнекниги”. У 2023 році читацькі тенденції були такими:

️Боріс Джонсон “Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію”; ️Ніл Ферґюсон “Цивілізація: як Захід став успішним”; ️Генрі Форд “Моє життя та робота”; ️Володимир В’ятрович “Нотатки з кухні “переписування історії”; ️Дейл Карнегі “Як насолоджуватися життям і отримувати задоволення від роботи”; ️Брати Капранови “Мальована історія Незалежності України”; ️Джорж Семюель Клейсон “Найбагатший чоловік у Вавилоні”.

"8-10 місця рейтингу ділять між собою розмовники та самовчителі іноземних мов: англійська, німецька, іспанська, італійська, польська. Щодо місцевих авторів, то найбільш популярними були романи Макса Кідрука та “Рівненський буквар” Олени Медведєвої", — написав Карауш.

Він додав, що з початком повномасштабної війни попит на любовні романи та художню літературу “легких” жанрів впав.

"Водночас знаково, що зросла цікавість до того, що спонукає мислити й аналізувати — автобіографії та біографії відомих і успішних людей, книги про розвиток людської цивілізації, про осмислення історії. Люди хочуть більше знати, як ми маємо жити після війни, як розвивати наші суспільства та що робити, аби трагічна історія не повторювалась", — написав посадовець.

Порівняння з попереднім роком

У 2022 році, як раніше повідомляло Суспільне, добірка найпопулярніших книг мала такий вигляд:

Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву"; Борис Джонсон "Фактор Черчилля"; Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов "Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса"; Мей Маск "Жінка, яка має план"; Сара Маас "Двір крил і руїн", "Двір мороку і гніву", "Двір шипів і троянд"; Габрієль Гарсіа Маркес "Сто років самотності"; Улас Самчук "Волинь" у трьох томах; Сергій Плохій "Брама Європи".

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook