НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Я сподіваюся, що це помилка, а не спроба тиску на бізнес": Євген Черняк про підозру від СБУ
БІЗНЕССБУРегіониТоп регіонів

"Я сподіваюся, що це помилка, а не спроба тиску на бізнес": Євген Черняк про підозру від СБУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Євген Черняк відреагував на підозру СБУ
Євген Черняк, власник алкогольного холдингу. Фото: Facebook/ Євген Черняк

Бізнесмен Євген Черняк, якому вчора, 29 грудня, Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в пособництві РФ, заперечив обвинувачення щодо себе та своїх компаній.

Про це сьогодні, 30 грудня, Євген Черняк заявив на своїй сторінці у Facebook

"Про підозру дізнався з повідомлення у Telgram-каналі. До цього ніхто на мене особисто не виходив, нічого не вручав, жодних питань мені по суті справи не ставили", — повідомив бізнесмен у Facebook.

У своєму дописі він зазначив, що у РФ з 2014 року діють санкції проти Global Spirits, тож мати активи компанія на території Росії не могла. Ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку Росії відкликали 24 лютого 2022 року.

Також, за словами Євгена Черняка, компанія виграла суд у Кіпрі й заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії.

"Крім цього, у РФ я знаходжуся в розшуку та на мене заочно накладений арешт, щось сплачувати, або продавати не мав нагоди ані за юридичними нормами, ані з етичних міркувань — це очевидно", — підкреслив бізнесмен.

Також Євген Черняк зазначив, що в документах йдеться не про сплату податків у РФ, а про деякі підприємства у Центральній Азії, Грузії та Азербайджані.

"Я не був і не є зараз власником або посадовцем цих підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовцем або вигодонабувачем компаній та заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати чи продавати. Звинувачувати їх у цьому – повний абсурд", – написав він.

"Я сподіваюся, що це помилка, а не спроба тиску на бізнес з метою рейдерської атаки"
Євген Чернякпро підозру СБУ у пособництві РФ

Довідково: Бізнесмен Євген Черняк, родом із Запоріжжя, є генеральним директором холдингу "Global Spirits".

Що відомо про розшук бізнесмена Євгена Черняка у Росії

3 липня 2023 року слідчий комітет РФ повідомив, що завів справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits і оголосив у розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка.

Бізнесмена звинуватили у тому, що він у змові з іншими співробітниками холдингу у лютому-квітні 2022-го перерахував українським військовим 500 млн рублів "для здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації". Крім того, у червні 2023 року, за даними росіян, він поставив українським військовим "товари для ведення бойових дій" на суму 90 млн рублів.

5 липня Євген Черняк, у коментарях для "РБК-Україна" назвав ситуацію, коли громадянина України намагаються переслідувати за допомогу своїй же країні, нонсенсом і "юридичним маразмом".

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
&quot;Миколаїв — місто героїв&quot;: як місцеві підприємці-волонтери розробили патріотичний мерч
"Миколаїв — місто героїв": як місцеві підприємці-волонтери розробили патріотичний мерч
У 2023 році понад три сотні буковинців отримали гранти від єРобота
У 2023 році понад три сотні буковинців отримали гранти від єРобота
Атака РФ на Київ 29 грудня: ракета знищила склад компанії Dnipro-M
"Військовий об'єкт": у Києві російська ракета знищила склад виробника будівельних інструментів
Фонд держмайна виставив на аукціон ДП "Дніпро" у центрі Києва
Фонд держмайна виставив на продаж ДП "Дніпро" у центрі Києва
На початок