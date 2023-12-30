Бізнесмен Євген Черняк, якому вчора, 29 грудня, Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в пособництві РФ, заперечив обвинувачення щодо себе та своїх компаній.

Про це сьогодні, 30 грудня, Євген Черняк заявив на своїй сторінці у Facebook

"Про підозру дізнався з повідомлення у Telgram-каналі. До цього ніхто на мене особисто не виходив, нічого не вручав, жодних питань мені по суті справи не ставили", — повідомив бізнесмен у Facebook.

У своєму дописі він зазначив, що у РФ з 2014 року діють санкції проти Global Spirits, тож мати активи компанія на території Росії не могла. Ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку Росії відкликали 24 лютого 2022 року.

Також, за словами Євгена Черняка, компанія виграла суд у Кіпрі й заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії.

"Крім цього, у РФ я знаходжуся в розшуку та на мене заочно накладений арешт, щось сплачувати, або продавати не мав нагоди ані за юридичними нормами, ані з етичних міркувань — це очевидно", — підкреслив бізнесмен.

Також Євген Черняк зазначив, що в документах йдеться не про сплату податків у РФ, а про деякі підприємства у Центральній Азії, Грузії та Азербайджані.

"Я не був і не є зараз власником або посадовцем цих підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовцем або вигодонабувачем компаній та заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати чи продавати. Звинувачувати їх у цьому – повний абсурд", – написав він.

"Я сподіваюся, що це помилка, а не спроба тиску на бізнес з метою рейдерської атаки" Євген Черняк про підозру СБУ у пособництві РФ

Довідково: Бізнесмен Євген Черняк, родом із Запоріжжя, є генеральним директором холдингу "Global Spirits".

Що відомо про розшук бізнесмена Євгена Черняка у Росії

3 липня 2023 року слідчий комітет РФ повідомив, що завів справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits і оголосив у розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка.

Бізнесмена звинуватили у тому, що він у змові з іншими співробітниками холдингу у лютому-квітні 2022-го перерахував українським військовим 500 млн рублів "для здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації". Крім того, у червні 2023 року, за даними росіян, він поставив українським військовим "товари для ведення бойових дій" на суму 90 млн рублів.

5 липня Євген Черняк, у коментарях для "РБК-Україна" назвав ситуацію, коли громадянина України намагаються переслідувати за допомогу своїй же країні, нонсенсом і "юридичним маразмом".

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber