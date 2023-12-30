Чи наблизив 2023 рік деокупацію Криму: думка експертів

Щонайменше 35 підтверджених атак на об'єкти російської армії в Криму зафіксовано з початку 2023 року. З випадками, коли росіяни заявляли про роботу ППО, рахунок іде на сотні. Одні найбільш відомих атак — пошкодження Кримського мосту, ураження будівлі штабу ЧФ РФ, нафтобаз у Севастополі і Феодосії, ППО на Тарханкуті, встановлення контролю над так званими "Вишками Бойка" і руйнування Чонгарського мосту.

За оцінками Міноборони Великої Британії, лише за останніх чотири місяці РФ втратила 20% кораблів Чорноморського флоту. А український десант кілька разів висаджувався на західному узбережжі Криму.

Суспільне Крим поговорило з публічними кримчанами та лідерами думок, щоб дізнатися чи наблизив 2023 рік деокупацію Криму.

Журналіст, а нині військовослужбовець Павло Казарів вважає, що доля Криму повністю залежить від перебігу російсько-української війни.

Впродовж 2023 року ми бачили величезну кількість бойових дій, які так чи інакше торкались Кримського півострова, зокрема удари ракетами і БпЛА по військових об'єктах. Фактично, російська окупація Криму ставить під загрозу добробут і життя всіх мешканців Кримського півострова.Той сценарій, про який всі попереджали в 2014 році ,почав збуватися, починаючи з 24 лютого 2022 року.

На думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, 2023 рік засвідчив, що деокупація Криму неминуча.

Ми досягли того рівня, що деокупація не може не відбутися. Вона відбудеться обов'язково, бо в ментальному світовому розумінні, завершення цієї війни воно пов'язується зі звільненням Криму і відновленням всієї територіальної цілісності України. Тому я можу сказати, що цей рік був вирішальний щодо деокупації Криму, тепер залишилися практичні дії Збройних сил України.

В українських спецслужбах, зокрема, у розвідці, цей рік називають результативним і обіцяють несподіванки для росіян в Криму і наступного року.

Кожен знищений окупант, кожен знищений ворожий засіб протиракетної, протиповітряної оборони, кожен ліквідований катер чи підводний човен, чи наприклад носії ракет "Калібр"— це безумовно наближає до деокупації наших територій, береже і рятує наші життя, як захисників так і цивільних і наближає поразку ворога, — заявив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

Керівик прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний каже, що цей рік змінив настрої серед кримчан

Коли в Крим активно почали долітати українські безпілотники і ракети, багато кримчан почали шукати якісь контакти в Україні з питаннями: “А що робити, якщо я десь там працював?”, “Чи понесу я відповідальність?”, “А що треба для того, щоб відновити українські документи?” І так далі. Тобто “бавовна” в Криму змінила свідомість багатьох кримчан, яким пропаганда не настільки змінила світогляд.

Правозахисниця Ольга Скрипник наголосила, що у 2023-му в окупованому Криму росіяни посилили репресії за прояв проукраїнської позиції і цих проявів стає більше.

Перспектива звільнення Криму стає більш реальною, але важливо, що вона стає більш реальною для самих громадян в Криму, оскільки на сьогодні в Криму дуже багато проукраїнськи налаштованого населення, яке чекає на ЗСУ. Це можна побачити навіть в рішеннях окупаційного суду. На сьогодні зростає кількість кримчан, яких переслідують за публічну або інші види підтримки України в Криму.

Представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що важливо, що Україна донесла світу свою позицію, що не підтримає жодних заморожених конфліктів.

Звільнення Кримського півострова залежить від багатьох чинників: підтримки об'єднаності світу, постачання зброї, мобілізації в Україні. Тому це безліч різних факторів, але ключове, що ми точно рухаємося. І ми набагато ближче до деокупації Кримського півострова, ніж були, наприклад в 2022 або 2021 році.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова наголосила, що попереду багато роботи і у Збройних сил України, і в дипломатії.

Такі події як "Кримська платформа" і саміт "Кримської платформи", які відбуваються на рівні парламентському, на рівні лідерському, Чорноморська безпекова конференція, яка вдруге пройде в Болгарії у 2024 році, експертна мережа "Кримської платформи", яка працює в своєму режимі. Заходи, які роблять наші колеги, депутати, інші органи виконавчої влади, експерти, громадянське суспільство , боротьба за політичних вʼязнів — це теж є крок, частина нашої боротьби за Крим.

Коли півострів буде деокуповано — не береться прогнозувати ніхто проте всі експерти переконані, що боротьба за Крим у 2024-му триватиме.

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