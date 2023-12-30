Жителі Дніпра, які втратили родичів через ракетну атаку на місто 29 грудня, можуть отримати 300 тисяч гривень допомоги.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Гроші виділяють з обласного бюджету. Для цього слід написати заяву та додати необхідні документи. Їх приймає управління по роботі зі зверненнями громадян ОВА.

Також власники пошкоджених квартир та будинків можуть отримати до 500 тисяч гривень за програмою "єВідновлення". Власники повністю зруйнованого житла, можуть отримати сертифікат на придбання нового.

Заяву на участь потрібно подати через портал "Дія".

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.

Станом на ранок 30 грудня, в міських лікарнях перебувають 16 поранених. Їхній стан стабільний, у більшості — середньої тяжкості. Медики надають пацієнтам всю необхідну допомогу.

Поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.

Станом на 19:00 29 грудня через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення. Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.

30 грудня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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