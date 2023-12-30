В Україні понад 1 680 дітей постраждали унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як зазначається, станом на ранок 30 грудня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 513 неповнолітніх загинули й понад 1 167 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Відповідні цифри не остаточні, триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, вказали в ОГП.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій — 497, Харківській — 304, Херсонській — 141, Київській — 129, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

В Офісі генпрокурора додали, що 29 грудня внаслідок масованого російського обстрілу українських міст постраждали шестеро дітей.

в Одесі поранень зазнали 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка;

у Львові був поранений 14-річний хлопець;

в Дніпрі травмовано 15-річну дитину, також поранення зазнав півторарічний хлопчик;

у Смілі Черкаської області постраждала 15-річна дівчина.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.