У громаді на Тернопільщині горів сміттєвоз

У селі Товстолуг Великогаївської громади на Тернопільщині на території приватного підприємства загорівся сміттєвоз.
Про це повідомляють на сторінці ДСНС області в соцмережі.
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС області
Виникла пожежа на площі 70 квадратних метрів. Згоріли зношені шини від сільськогосподарської техніки.
Горять шини від сільськогосподарської техніки. Фото: ДСНС області
Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють.
Сміттєвоз, який загорівся. Фото: ДСНС області
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