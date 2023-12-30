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У громаді на Тернопільщині горів сміттєвоз
ПОЖЕЖАРегіони

У громаді на Тернопільщині горів сміттєвоз

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На місці пожежі в Товстолузі. Грудень, 2023
На місці пожежі. Фото: ДСНС області

У селі Товстолуг Великогаївської громади на Тернопільщині на території приватного підприємства загорівся сміттєвоз.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС області в соцмережі.

Рятувальники гасять пожежу
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС області

Виникла пожежа на площі 70 квадратних метрів. Згоріли зношені шини від сільськогосподарської техніки.

Горять зношені шини від сільськогосподарської техніки
Горять шини від сільськогосподарської техніки. Фото: ДСНС області

Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють.

Сміттєвоз, який згорів
Сміттєвоз, який загорівся. Фото: ДСНС області

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