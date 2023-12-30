НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Немає, життя немає...": жителі одного з районів Запоріжжя про ракетну атаку РФ
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Немає, життя немає...": жителі одного з районів Запоріжжя про ракетну атаку РФ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ліквідація наслідків обстрілу армії РФ по Запоріжжю 29 грудня
Доба після обстрілу армії РФ по Запоріжжю 29 грудня. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі продовжують ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ. Міські служби разом з волонтерами розбирають завали, закривають пошкоджені у багатоповерхівках вікна листами OSB, прибирають будівельне сміття. Станом на ранок 30 грудня відомо про дев'ятьох загиблих та 13 поранених. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ніні Пустовіт, що мешкає поруч, і досі важко згадувати події минулого дня. Жінка каже: добре знала загиблих.

"Одна з загиблих жінок, це Тоня Пікуль, вона працювала на Абразивному комбінаті, дуже гарна жіночка. А Оксаночка (Воробйова — ред), вчителька... Дуже хороша жінка вона класна керівниця мого онучка була. Дуже шкода..."
У Запоріжжі продовжують ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ 29 грудня
Ніна Пустовит, місцева мешканка. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ніна Пустовіт розповідає, що Оксана Войтенко тільки-но поховала батьків

Немає, життя немає... 52 роки, що вона, людина, прожила? Сестричка в неї ще одна є. І так, в один момент – раз і немає. Нічого – ні хати, ні її. Хай їй буде там царство небесне..."

Вибуховою хвилею та уламками пошкодило і будинок місцевої жительки Світлани Полякової – пошкоджений дах, вікна.

У Запоріжжі продовжують ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ 29 грудня
Світлана Полякова, жителька будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Як летіло каміння, так все і порозбивало камінням. Від ракети понаходили, навіть, в домі. Вчора привезли нам ось шифер, видали OSB-плити. Хлопці своїми силами вікна поремонтували. Сьогодні найшли ми працівників, котрі нам відремонтують дах".

Жінка згадує у момент влучання російської ракети була вдома та якраз стояла біля вікна.

ракетна атака РФ 29 грудня
Доба після обстрілу армії РФ по Запоріжжю 29 грудня. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Щось починає шуміть, все сіре, шумить. Я взагалі думала, що в мене десь кусок дому – я була з тієї сторони – і думаю, це, напевно, попало в дім і летить цей кусок туди. А тоді глянула у вікно – сусідського будинку, то його завжди було видно, він височенький такий – немає, дах склався"

Відновлювати будинок, каже Світлана, вже почали власним коштом. Зокрема робити нове перекриття даху, для цього винайняли робітників.

"А чого чекати? Зима на носі, чого чекати? Якось будемо. То не саме страшне", — каже Світлана.
У Запоріжжі продовжують ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ 29 грудня
Робітники відновлюють дах після обстрілу армії РФ у будинку Світлани. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Світлана Колесник розповіла, що під час ранкової російської атаки її троє дітей були вдома:

"Діти лежали на ліжку. Цей вибух. Ну, вони вчасно вибігли, що не поранило нікого".

У Запоріжжі продовжують ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ 29 грудня
Світлана Колесник, жителька пошкодженого будинку. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині, за словами Світлани, волонтери вже полагодили вікна на балконі.

Що відомо про ракетну атаку по Запоріжжю 30 грудня 2023 року

  • Вранці 29 грудня армія РФ атакувала Запоріжжя 10 ракетами. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, 13 – отримали травми;
  • Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів Запорізької гімназії №4 Оксана Воробйова;
  • Станом на 21:15 29 грудня через ракетні удари по Запоріжжю внаслідок пошкоджень зазнали: інфраструктурний обʼєкт, 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві школи, два дитсадки та медзаклад. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв;
  • 30 грудня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби за загиблими.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини
179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини
Ракетний обстріл Черкащини, Сміла
Без вікон і дверей та без дахів: один день зі знищеної вулиці на Черкащині — фоторепортаж
На початок