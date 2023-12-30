"Немає, життя немає...": жителі одного з районів Запоріжжя про ракетну атаку РФ

У Запоріжжі продовжують ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ. Міські служби разом з волонтерами розбирають завали, закривають пошкоджені у багатоповерхівках вікна листами OSB, прибирають будівельне сміття. Станом на ранок 30 грудня відомо про дев'ятьох загиблих та 13 поранених. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ніні Пустовіт, що мешкає поруч, і досі важко згадувати події минулого дня. Жінка каже: добре знала загиблих.

"Одна з загиблих жінок, це Тоня Пікуль, вона працювала на Абразивному комбінаті, дуже гарна жіночка. А Оксаночка (Воробйова — ред), вчителька... Дуже хороша жінка вона класна керівниця мого онучка була. Дуже шкода..."

Ніна Пустовит, місцева мешканка. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

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Немає, життя немає... 52 роки, що вона, людина, прожила? Сестричка в неї ще одна є. І так, в один момент – раз і немає. Нічого – ні хати, ні її. Хай їй буде там царство небесне..."

Вибуховою хвилею та уламками пошкодило і будинок місцевої жительки Світлани Полякової – пошкоджений дах, вікна.

Світлана Полякова, жителька будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Як летіло каміння, так все і порозбивало камінням. Від ракети понаходили, навіть, в домі. Вчора привезли нам ось шифер, видали OSB-плити. Хлопці своїми силами вікна поремонтували. Сьогодні найшли ми працівників, котрі нам відремонтують дах".

Жінка згадує у момент влучання російської ракети була вдома та якраз стояла біля вікна.

Доба після обстрілу армії РФ по Запоріжжю 29 грудня. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Щось починає шуміть, все сіре, шумить. Я взагалі думала, що в мене десь кусок дому – я була з тієї сторони – і думаю, це, напевно, попало в дім і летить цей кусок туди. А тоді глянула у вікно – сусідського будинку, то його завжди було видно, він височенький такий – немає, дах склався"

Відновлювати будинок, каже Світлана, вже почали власним коштом. Зокрема робити нове перекриття даху, для цього винайняли робітників.

"А чого чекати? Зима на носі, чого чекати? Якось будемо. То не саме страшне", — каже Світлана.

Робітники відновлюють дах після обстрілу армії РФ у будинку Світлани. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Світлана Колесник розповіла, що під час ранкової російської атаки її троє дітей були вдома:

"Діти лежали на ліжку. Цей вибух. Ну, вони вчасно вибігли, що не поранило нікого".

Світлана Колесник, жителька пошкодженого будинку. Запоріжжя, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині, за словами Світлани, волонтери вже полагодили вікна на балконі.

Що відомо про ракетну атаку по Запоріжжю 30 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня армія РФ атакувала Запоріжжя 10 ракетами. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, 13 – отримали травми;

Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів Запорізької гімназії №4 Оксана Воробйова;

Станом на 21:15 29 грудня через ракетні удари по Запоріжжю внаслідок пошкоджень зазнали: інфраструктурний обʼєкт, 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві школи, два дитсадки та медзаклад. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв;

30 грудня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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