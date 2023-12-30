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Позбуття року. Звільнення Валентина Резніченка з посади керівника Дніпропетровської ОВА: на якому етапі розслідування
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Позбуття року. Звільнення Валентина Резніченка з посади керівника Дніпропетровської ОВА: на якому етапі розслідування

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Позбуття року. Звільнення Валентина Резніченка з посади керівника Дніпропетровської ОВА: на якому етапі розслідування
Дніпро ОДА

24 січня 2023 року з посади начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації указом президента звільнено Валентина Резніченка. Очільника ОВА звільнили згідно з поданою ним заявою, хоча цій відставці передували розслідування та кримінальне провадження, пов`язані з його фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Та й проти нього самого згодом відкрили кримінальні провадження.

На якому етапі розслідування — у матеріалі Суспільного.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року журналісти оприлюднили розслідування, за матеріалами якого фірмі фітнес-тренерки Яни Хланти, з якою пов`язують Резніченка, з бюджету було виділено 1,5 млрд грн на відбудову доріг в області.

За даним фактом спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) і ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Чи було пов`язане звільнення Резніченка з даним корупційним скандалом — невідомо. Втім, у лютому 2023 року Нацполіція відкрила п'ять кримінальних проваджень за матеріалами тимчасової слідчої комісії Верховної ради щодо зловживань, у яких підозрюють посадовців Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, йшлося про ймовірні оборудки з гуманітарною допомогою.

Суспільне надіслало запит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб дізнатися, на якому етапі нині розслідування та чи вручено підозру Валентину Резніченку.

Судячи з отриманої відповіді розслідування щодо виділення коштів на ремонт доріг триває, а про підозру посадовцю не повідомляли.

Позбуття року. Звільнення Валентина Резніченка з посади керівника Дніпропетровської ОВА: на якому етапі розслідування
Відповідь САП на запит Суспільного щодо розслідування неправомірного виділення коштів на ремонт доріг. Фото: Суспільне Дніпро

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