Російські військові у штурмах Авдіївки не полишають спроби захопили АКХЗ, проте українські військові за допомогою безпілотників контролюють підходи до Авдіївського коксохімічного заводу. Територія поблизу паркану підприємства дозволяє відстежувати групи російських військових і уражати їх з артилерії, манометрів або снайперськими пострілами.

Про це розказав в ефірі марафону "Єдині новини" керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін.

За його словами, ситуація у боях за Авдіївку суттєво не змінилась попри втрати РФ у техніці та солдатах в попередні дні.

"Ми спостерігаємо, що вони за підтримки мінометного вогню, артилерійського вогню намагаються зайти у Степове силами 114-ї гвардійської окремої мотострілецької бригади РФ, як складена переважно з мешканців окупованої території Донецької області, а також силами 21-ї окремої бригади. В Степове зайти їм іноді вдається, але закріпитися там не виходить", — додав Лазуткін.

Атаки окупаційної армії на коксохімічний завод також невдалі, додав військовий.

"Біля паркану коксохімічного заводу здебільшого і завершуються їхні зусилля, тому що там така територія, яка нашими безпілотниками відстежується. Непоміченим прослизнути вкрай важко, і їхні диверсійні групи накриваються вогнем нашої артилерії, мінометним вогнем, снайперськими групи працюють доволі ефективно", — сказав Лазуткін.

"Було бажання захопити Авдіївку до Нового року, така проміжна політична ціль стояла перед ними. Але імовірність цього вкрай низька. Вони це усвідомлюють. Зараз Сили оборони закріпилися доволі впевнено тримають рубежі і не дають пересуватися більше, ніж на 100-200 метрів ворогу. Часто відбивають позиції і завдають величезних втрат окупантам".

За його словами, ділянка у 7-8 кілометрів, яка дає можливість доставляти в Авдіївку боєприпаси, продукти, медикаменти та вивозити поранених залишається під контролем українських військових.

РФ атакує великими групами на Авдіївському напрямку

Армія РФ на Авдіївському напрямку почала атакувати більшими групами солдатів за підтримки більшої кількості бронетехніки. Тому число штурмів на цьому напрямку зменшилось, проте скорочення кількості солдатів та озброєння, що задіяли окупанти, у ЗСУ не спостерігають, розказав в ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Тобто по приблизно по кількості особового складу та кількості бронетехніки, яка задіюється, однаково. Але кількість атак зменшилась", — пояснив Штупун.

Протягом останніх трьох днів російські окупаційні сили активно використовують дрони-камікадзе, додав речник: "Намагаються утримувати показник їхнього використання на рівні близько 100 одиниць на добу. Також активність артилерії минулої доби дещо зменшилась. Але натомість ворог завдавав 12 ракетних та 16 авіаударів".

Ситуація в місті Мар’їнка

На питання — чи присутні Сили оборони в Мар’їнці — він відповів:

"Наразі без змін після того, як головнокомандувач зробив свою заяву щодо Мар’їнки".

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