Через ракетний удар по столиці 29 грудня знищене складське приміщення з продукцією української компанії "Dnipro-M", що займається виробництвом, продажем та сервісним обслуговуванням будівельних інструментів.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На місці влучання ракети виникла пожежа. Постраждали двоє працівників, одного з яких госпіталізували. На складі знищені товари та сервісний центр з ремонту продукції.

Склад компанії Dnipro-M після ракетного удару військ РФ, Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: Dnipro-M/Facebook

У компанії попередили клієнтів, що у зв'язку з подіями найближчими днями ймовірні затримки з поставками продукції, виконанням замовлень та ремонтом інструментів. Власники товарів, які надійшли на сервісне обслуговування і згоріли на складі, отримають відповідну компенсацію. Компанія обіцяє зв'язатися з кожним споживачем.

Підприємство також зобов'язалося надати необхідну допомогу співробітникам, що постраждали через російську атаку. Нині "Dnipro-M" працює над відновленням повноцінної роботи.

Що відомо про повітряну атаку військ РФ на Київ та область 29 грудня

29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. 13 людей загинули, 32 постраждали.

У Київській області внаслідок ракетної атаки 29 грудня поранено одного мирного жителя, пошкоджені 17 житлових будинків, 12 авто, школа та адмінбудівля.

За даними Повітряних Сил, 29 грудня військо РФ застосувало проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. ППО знищила 27 ударних дронів "Shahed-136/131" та 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах зазначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

Як повідомив глава уряду Денис Шмигаль, під час масованого повітряного удару Росії по Україні цілями війська РФ стали соціальна й критична інфраструктура. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджені пологовий будинок в Дніпрі та лікарня в Харкові.

У Міноборони РФ відзвітували, що своїми атаками начебто вразили "місця розміщення українських військових" та "об'єкти військово-промислового комплексу".