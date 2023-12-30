НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Кременчуці автомобіль наїхав на жінку: що про це відомо
ДТПРегіони

У Кременчуці автомобіль наїхав на жінку: що про це відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пенсіонер збив пенсіонерку у Кременчуці
Поліція Полтавщини

Аварія сталася у місті Кременчук Полтавської області 29 грудня. Легковий автомобіль на нерегульованому пішохідному переході наїхав на пенсіонерку.

Про це Суспільному повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

У Кременчуці автомобіль наїхав на жінку
Фото з місця ДТП. Поліція Полтавщини

Попередньо відомо, що 61-річний водій автомобіля "ЗАЗ Daewoo" наїхав на 75-річну жінку. Аварія сталася на пішохідному переході близько 16:30, повідомив Суспільному речник обласної поліції Юрій Сулаєв. За його словами, пішохідку із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція може розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху людиною, яка керує транспортом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження". Санкція статті – від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на такий же строк.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
ДТП, Житомир
У Житомирі легковик в'їхав у автобус: водій автівки виявився нетверезим
В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід
В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід
ДТП з неповнолітнім у селі Борбин на Рівненщині
На Рівненщині неповнолітній за кермом авто і з 10-річним братом потрапили в ДТП
На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП
На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП
На початок