Аварія сталася у місті Кременчук Полтавської області 29 грудня. Легковий автомобіль на нерегульованому пішохідному переході наїхав на пенсіонерку.

Про це Суспільному повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Фото з місця ДТП. Поліція Полтавщини

Попередньо відомо, що 61-річний водій автомобіля "ЗАЗ Daewoo" наїхав на 75-річну жінку. Аварія сталася на пішохідному переході близько 16:30, повідомив Суспільному речник обласної поліції Юрій Сулаєв. За його словами, пішохідку із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція може розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху людиною, яка керує транспортом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження". Санкція статті – від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на такий же строк.

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