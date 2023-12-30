НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Рівненщині неповнолітній за кермом авто і з 10-річним братом потрапили в ДТП
ДТПДІТИРегіони

На Рівненщині неповнолітній за кермом авто і з 10-річним братом потрапили в ДТП

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП з неповнолітнім у селі Борбин на Рівненщині
Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині 16-річний хлопець, який взяв авто батьків та їхав ним із 10-річним братом, потрапили в ДТП. Малолітнього медики ушпиталили.

Про це 30 грудня повідомили у пресслужбі поліції області.

Аварія сталась напередодні близько 16:00 на вулиці Відродження в селі Борбин Дубенського району. Як розповіла пресофіцерка поліції Анна Цап, під час руху у ВАЗ 2106 від’єдналось заднє праве колесо, 16-річний парубок за кермом не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Унаслідок ДТП травмувався пасажир — його 10-річний брат, у хлопця медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. 16-річного після обстеження відпустили на амбулаторне лікування.

"️Відомо, що неповнолітній не має посвідчення водія, а автомобіль він взяв без дозволу у батьків. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України. Неповнолітній кермувальник автомобіля відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий", — зазначила пресофіцерка.

Згідно з українським законодавством, у кримінальних справах про ДТП суб’єктом злочину є особа, яка керує транспортним засобом, незалежно від того, чи має вона на це право, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років.

Мінімальним видом і розміром покарання за ч. 1 ст. 286 КК України при заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень є штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн).

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
ДТП, Житомир
У Житомирі легковик в'їхав у автобус: водій автівки виявився нетверезим
Пенсіонер збив пенсіонерку у Кременчуці
У Кременчуці автомобіль наїхав на жінку: що про це відомо
В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід
В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід
На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП
На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП
На початок