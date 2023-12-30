На Рівненщині неповнолітній за кермом авто і з 10-річним братом потрапили в ДТП

На Рівненщині 16-річний хлопець, який взяв авто батьків та їхав ним із 10-річним братом, потрапили в ДТП. Малолітнього медики ушпиталили.

Про це 30 грудня повідомили у пресслужбі поліції області.

Аварія сталась напередодні близько 16:00 на вулиці Відродження в селі Борбин Дубенського району. Як розповіла пресофіцерка поліції Анна Цап, під час руху у ВАЗ 2106 від’єдналось заднє праве колесо, 16-річний парубок за кермом не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Унаслідок ДТП травмувався пасажир — його 10-річний брат, у хлопця медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. 16-річного після обстеження відпустили на амбулаторне лікування.

"️Відомо, що неповнолітній не має посвідчення водія, а автомобіль він взяв без дозволу у батьків. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України. Неповнолітній кермувальник автомобіля відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий", — зазначила пресофіцерка.

Згідно з українським законодавством, у кримінальних справах про ДТП суб’єктом злочину є особа, яка керує транспортним засобом, незалежно від того, чи має вона на це право, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років.

Мінімальним видом і розміром покарання за ч. 1 ст. 286 КК України при заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень є штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн).

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