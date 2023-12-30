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Від 24 лютого 2022 року на Миколаївщині сапери знешкодили понад 21 тисячу боєприпасів шляхом контрольованого підриву
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Від 24 лютого 2022 року на Миколаївщині сапери знешкодили понад 21 тисячу боєприпасів шляхом контрольованого підриву

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Від 24 лютого 2022 року на Миколаївщині сапери знешкодили понад 21 тисячу боєприпасів шляхом контрольованого підриву
Сапери ДСНС, Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС Миколаївської області

У межах Миколаївської області фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій знешкодили 21 806 боєприпасів шляхом контрольованого підриву від початку повномасштабного вторгнення російської армії. Роботи виконують за допомогою обладнання та техніки.

Про це 30 грудня повідомили у пресслужбі надзвичайників.

Сапери ДСНС використовують протимінні чоботи "Павуки".

"Головна цінність їх полягає в тому, що у випадку якщо фахівець з розмінування випадково наступає на боєприпас, епіцентр вибуху віддалений від ноги піротехніків, що запобігає травматичній ампутації кінцівки", — розповіли у відомстві.

На Миколаївщині триває процес розмінування: сапери знешкодили понад 21 тисячу боєприпасів шляхом контрольовано підриву
Фахівці ДСНС на протимінних чоботах "Павуках", Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС Миколаївської області

За даними надзвичайників, найбільш небезпечні ті території, на яких відбувалися бойові дії, та ті, що перебували під окупацією.

Що відомо про розмінування Миколаївщини

  • На території Миколаївської області станом на 27 грудня 2023 року під час розмінування вилучили 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Замінованими залишається 750 тисяч гектарів землі.

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