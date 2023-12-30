В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід

Вчора, 29 грудня, близько 18.30 на автодорозі "Київ-Чоп" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії 16-річного пішохода доставили в лікарню.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля "Volkswagen Golf", 32-річний мешканець міста Мукачево Закарпатської області, наїхав на пішохода – 16-річного жителя міста Стрий. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Його госпіталізували.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідство триває.