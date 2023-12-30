НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В селі на Волині перекинувся трактор, водій загинув
АВАРІЯРегіони

В селі на Волині перекинувся трактор, водій загинув

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У селі Башлики Луцького району в лісовому масиві перекинувся трактор Т-16. Водій загинув на місці аварії.

За даними Нацполіції області, загиблому було 47 років.

Зі слів правоохоронців, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся. Чоловіка затиснуло у кабіні, від отриманих травм він помер на місці.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід
В аварії на Львівщині травмований неповнолітній пішохід
Аварія на Карпенка-Карого у Луцьку 28 грудня
На Карпенка-Карого у Луцьку авто збило пішохода. Чоловік у реанімації
Вибух паливного танкера в Ліберії
Вибух паливного танкера в Ліберії забрав життя понад 40 людей
У Києві людина потрапила на колії швидкісного трамвая, рух затримується
На Борщагівці в Києві затримується рух швидкісних трамваїв. Яка причина
На початок