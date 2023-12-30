В селі на Волині перекинувся трактор, водій загинув

У селі Башлики Луцького району в лісовому масиві перекинувся трактор Т-16. Водій загинув на місці аварії.

За даними Нацполіції області, загиблому було 47 років.

Зі слів правоохоронців, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся. Чоловіка затиснуло у кабіні, від отриманих травм він помер на місці.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.

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