Ракетний обстріл Запоріжжя: у місті тривають пошуково-рятувальні роботи

У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного удару армії РФ по території обласного центру, який відбувся вранці 29 грудня. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій.
Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя
На місці влучання російської ракети працюють співробітники аварійно-рятувальної служби “Кобра”.
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Що відомо про ракетну атаку по Запоріжжю 30 грудня 2023 року
- Вранці 29 грудня армія РФ атакувала Запоріжжя 10 ракетами. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, 13 – отримали травми;
- Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів Запорізької гімназії №4 Оксана Воробйова;
- Станом на 21:15 29 грудня через ракетні удари по Запоріжжю внаслідок пошкоджень зазнали: інфраструктурний обʼєкт, 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві школи, два дитсадка та медзаклад. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв;
- 30 грудня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби за загиблими.
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