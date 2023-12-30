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Ракетний обстріл Запоріжжя: у місті тривають пошуково-рятувальні роботи
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Ракетний обстріл Запоріжжя: у місті тривають пошуково-рятувальні роботи

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У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного удару армії РФ по території обласного центру, який відбувся вранці 29 грудня. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій.

у місті тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу РФ по Запоріжжю, що стався 29 грудня
Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

На місці влучання російської ракети працюють співробітники аварійно-рятувальної служби “Кобра”.

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Що відомо про ракетну атаку по Запоріжжю 30 грудня 2023 року

  • Вранці 29 грудня армія РФ атакувала Запоріжжя 10 ракетами. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, 13 – отримали травми;
  • Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів Запорізької гімназії №4 Оксана Воробйова;
  • Станом на 21:15 29 грудня через ракетні удари по Запоріжжю внаслідок пошкоджень зазнали: інфраструктурний обʼєкт, 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві школи, два дитсадка та медзаклад. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв;
  • 30 грудня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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