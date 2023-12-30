29 грудня армія РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини з FPV-дронів, ствольної артилерії, мінометів та гармат БМП. Під вогнем опинилися Семенівська та Сновська громади.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Семенівська громада:
- П'ять вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Миколаївка.
- Два вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Залізний Міст.
- 11 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Карповичі.
- Шість вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Медведівка.
- Два вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Блешня.
- Дев'ять вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в районі села Блешня.
- Чотири вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в районі села Блешня.
- П'ять вибухів (приходів, ймовірно з гармати БМП) в районі села Блешня.
- Один вибух (прихід, ймовірно зі ствольної артилерії) в районі села Блешня.
- Два вибухи (приходи, ймовірно FPV-дронів) в районі села Леонівка.
Сновська громада:
- П'ять вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Клюси.
Нагадаємо, 28 грудня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини FPV-дронами, зі ствольної артилерії та мінометів. Під вогнем опинилися три громади: Семенівська, Новгород-Сіверська та Сновська.
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