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Через атаку по Дніпру вибито 2,5 тисячі вікон. Куди звертатися за допомогою від влади та чим допомогти постраждалим
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Через атаку по Дніпру вибито 2,5 тисячі вікон. Куди звертатися за допомогою від влади та чим допомогти постраждалим

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Вибиті вікна, Дніпро
Наслідки ракетного удару по Дніпру 29 грудня 2023 року. Суспільне Дніпро

Через ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року вибито близько 2500 вікон у будинках ОСББ та ЖКГ. Про це повідомили в міській раді Дніпра.

Наразі вікна затягують плівкою та роблять заміри для нових.

Куди звернутися за допомогою тим, чиє житло та майно пошкоджено

Соборний район

За адресою Сімферопольська, 19 29 грудня працювали представники Соборної адміністрації. Хто не встиг звернутися, можуть підійти в будівлю адміністрації (площа Шевченка, 7).

Центральний та Чечелівський райони

За адресою Академіка Янгеля, 2 (школа 120) приймали звернення громадян представники Центральної адміністрації. Хто не встиг звернутися, можуть це зробити в будівлі адміністрації (проспект Лесі Українки, 65). Вона обслуговує і Центральний, і Чечелівський райони.

Якщо немає можливості звернутися особисто, можна зателефонувати на "єдину" гарячу лінію міськради. Телефони:

(056) 732-12-12   (095) 732-12-12   (096) 732-12-12   (073) 732-12-12

Як надати допомогу

Пункт прийому допомоги постраждалим від ракетних ударів розташований за адресою вул. Театральна, 5. Телефон: 067-455-23-21.

Яка допомога потрібна: плівка, ОСБ-плити, шурупи, скоби, технічні рукавички.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року

  • Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.
  • Поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.
  • Станом на 19:00 29 грудня через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення. Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.
  • 30 грудня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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