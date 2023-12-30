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У Полтавській області вихідними синоптики прогнозують хмарну погоду і дощ
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У Полтавській області вихідними синоптики прогнозують хмарну погоду і дощ

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Погода в новорічну ніч
Фото: Pexels/Vlad Chetan

У Полтаві та області 30 та 31 грудня прогнозують хмарну погоду, а також дощ з мокрим снігом.

Про це Суспільному повідомили в обласному гідрометцентрі.

Погода на 30 грудня на Полтавщині

У Полтаві та області у суботу, 30 грудня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду безопадів. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура по області та Полтаві вдень від +6 до +8 градусів. Вночі температура складатиме від +1 до +3 градусів.

Погода на 31 грудня на Полтавщині

31 грудня очікується мінлива хмарність. Також невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура протягом доби від +3 до +5 градусів тепла. Вночі від +1 до +3 градусів.

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