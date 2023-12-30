У суботу, 30 грудня, погоду на Тернопільщині визначатиме південна частина циклону з центром над країнами Балтії. Удень пройдуть малоактивні фронти.

Про це повідомляють на сторінці обласного Гідрометеоцентру в соцмережі.

По області: хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями невеликі дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° вище нуля.

У Тернополі теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 2-4° тепла, вдень від +9 до +11°.

Попередження про метеорологічні явища:

30 грудня вдень пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. 30 – 31 грудня вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

(Перший рівень небезпечності, жовтий)

У неділю, 31 грудня, у Тернополі та в області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° вище нуля.