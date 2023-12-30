Бойовий медик з Івано-Франківська Богдан Чут отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Лікар служить від початку повномасштабної війни.

Фото: Facebook/Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації

Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Як йдеться у дописі, до вторгнення РФ в Україну Богдан Чут працював лікарем-стоматологом. Наразі медик служить оператором з озброєння та старшим оператором з медицини у складі Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Дякуємо колегам-медикам, які взяли до рук зброю і стали на захист держави. Пишаємося вами!" — пишуть на сторінці департаменту.

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