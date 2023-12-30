За ніч та ранок російські військові тричі обстріляли Сумщину

Вночі на зранку російські військові здійснили 3 обстріли Сумської області, було зафіксовано 13 вибухів.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
По Краснопільській громаді вдарили з артилерії (3 вибухи).
Хотінську громаду обстріляли з мінометів (4 вибухи).
На територію Великописарівської громади військові РФ скинули 6 мін.
Що відомо про обстріли 29 грудня
- Протягом 29 грудня російські війська здійснили 20 обстрілів Сумської області. Усього зафіксовано 84 вибухи. Під вогонь з території РФ потрапили вісім громад області.
- Вранці 29 грудня російські військові випустили ракету Х-22 по Конотопу.
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