Протягом минулої доби, 29 грудня, російські військові атакували 22 населених пункти Запорізької області.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Загалом армія РФ завдала 196 ударів по містах та селах Запорізької області:

12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці;

34 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному й Роботиному;

п'ять РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського;

145 артобстрілів прийшлися по території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні пресслужби ЗОВА.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

30 грудня у Запоріжжі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару окупантів, який стався 29 грудня. Раніше Суспільне повідомляло, що внаслідок російської атаки дев'ятеро людей загинули та 13 поранені. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури міста.

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