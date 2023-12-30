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Ракетний удар по Черкащині: люди оговтуються від пережитого та рахують збитки
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Ракетний удар по Черкащині: люди оговтуються від пережитого та рахують збитки

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Ракетний удар по Черкащині 29 грудня, Сміла
На постраждалу від ракетного удару вулицю в Смілі зʼїжджаються будівельники та комунальні служби для допомоги місцевим жителям . Фото: Суспільне Черкаси

Станом на ранок 30 грудня у Смілі, яка потрапила під ракетний удар, жителі пошкоджених будинків оговтуються від пережитого та рахують збитки.

Вже зареєстрували дані 22 людей, розповіли Суспільному у штабі оперативного реагування, який розгорнули у місцевій школі.

Сміла — ранок після ракетного удару
Фото: Суспільне Черкаси

Сміла — ранок після ракетного удару
Фото: Суспільне Черкаси

Ракетний удар по Смілі — отримати компенсацію можна після реєстрації
Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

За словами директора Казимира Антоневича, місцеві жителі згуртувалися та від учора несуть до штабу теплі речі та продукти. Їх можуть взяти всі охочі, але станом на ранок ніхто не звертався з таким проханням:

"Всі речі, що приносять, ми складаємо в окремо відведеній кімнаті. Там за потреби їх може взяти кожен. Поки що ніхто не звертався. Також облаштували спальні місця для постраждалих і кімнати, де можна зігрітися та поїсти".

Допомога смілянам, які постраждали від ракетного удару
Фото: Суспільне Черкаси

Допомога смілянам
Фото: Суспільне Черкаси

Пані Валентина прийшла зареєструвати збитки, які завдала її помешканню російська ракета. Розповіла: в будинку пошкоджений шифер, але ночувала вдома наразі нікуди не планує переїжджати.

Близько восьмої години почали зʼїжджатися будівельники, комунальники та інші служби, які допомагатимуть смілянам облаштувати оселі. Пошкодження зазнав 51 будинок. За визначенням фахівців, пʼять хат відновити не можливо.

Ракетний удар по Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси

Ракетний удар по Черкащині: вирва після влучання у Смілі
Фото: Суспільне Черкаси

За словами першого заступника міського голови Олександра Лисенка, необхідні для першої допомоги будматеріали привезли:

"Вже привезли рейки та плівку. Наразі працюємо та розчищаємо проїзди та забиваємо плівкою вікна та дахи. Довозять ще шифер та плівку також ще — машини їдуть вже з Черкас".

Сміла — ранок після ракетного удару
Фото: Суспільне Черкаси

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