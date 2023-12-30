Ракетний удар по Черкащині: люди оговтуються від пережитого та рахують збитки

Станом на ранок 30 грудня у Смілі, яка потрапила під ракетний удар, жителі пошкоджених будинків оговтуються від пережитого та рахують збитки.

Вже зареєстрували дані 22 людей, розповіли Суспільному у штабі оперативного реагування, який розгорнули у місцевій школі.

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

За словами директора Казимира Антоневича, місцеві жителі згуртувалися та від учора несуть до штабу теплі речі та продукти. Їх можуть взяти всі охочі, але станом на ранок ніхто не звертався з таким проханням:

"Всі речі, що приносять, ми складаємо в окремо відведеній кімнаті. Там за потреби їх може взяти кожен. Поки що ніхто не звертався. Також облаштували спальні місця для постраждалих і кімнати, де можна зігрітися та поїсти".

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Пані Валентина прийшла зареєструвати збитки, які завдала її помешканню російська ракета. Розповіла: в будинку пошкоджений шифер, але ночувала вдома наразі нікуди не планує переїжджати.

Близько восьмої години почали зʼїжджатися будівельники, комунальники та інші служби, які допомагатимуть смілянам облаштувати оселі. Пошкодження зазнав 51 будинок. За визначенням фахівців, пʼять хат відновити не можливо.

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

За словами першого заступника міського голови Олександра Лисенка, необхідні для першої допомоги будматеріали привезли:

"Вже привезли рейки та плівку. Наразі працюємо та розчищаємо проїзди та забиваємо плівкою вікна та дахи. Довозять ще шифер та плівку також ще — машини їдуть вже з Черкас".

Фото: Суспільне Черкаси

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