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Внаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині поранені двоє жінок та троє чоловіків
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Внаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині поранені двоє жінок та троє чоловіків

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Троє жителів Красногорівки, один чоловік в Авдіївці та жінка в Торецьку отримали поранення на Донеччині минулої доби.

Про це повідомила Донецька обласна адміністрація.

Загалом, підсумували, в області від початку вторгнення — 1804 людини загинули та 4428 поранені внаслідок бойових дій.

Серед цих жертв вбитих у Волновасі та Маріуполі немає, адже встановити число вбитих російськими військами людей в окупації неможливо, уточнили в адміністрації.

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