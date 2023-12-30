В Одесі на території дитсадка встановили модульне укриття

На території дитячого садка у Пересипському районі Одеси встановили модульне укриття, яке розраховане на 100 людей.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У міськраді зазначили, що у дитсадку не було змоги облаштувати стаціонарне укриття, тому встановили модульне. Мер міста Геннадій Трухавно зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення мали укриття та могли приймати дітей очно тільки три міські школи та жоден зі 136 садків:

"Зараз майже 60% садочків та 80% шкіл мають змогу працювати в режимі офлайн".

Наприкінці року 96 шкіл та 77 дитячих садків в Одесі мають облаштовані укриття або договір на використання сховищ, йдеться у повідомленні.

Вигляд модульного укриття зсередини. Фото: Одеська міська рада

Вигляд модульного укриття зсередини. Фото: Одеська міська рада

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області